وزير خارجية قطر: علاقتنا تجاه إيران ليست ودودة جداً

عواصم – وكالات: اعتبر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن بلاده ليست ودودة جدا تجاه إيران، لافتا إلى أن قطر تريد منطقة يعمها السلام.

وقال في لقاء متلفز “نتشارك حدودا مع إيران كما نشارك الحدود مع السعودية، لدينا اختلافات فيما يتعلق بالسياسات الإيرانية ونتشارك معهم حقول طاقة، أكبر حقل غاز”، موضحا أن “هذه الاختلافات وهذه الصراعات بيننا في المنطقة، لن يتم حلها في أرض المعركة بل سيتم حلها عبر الحوار”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تعلم بصورة جيدة وتعترف بشراكتها مع قطر في مجال مكافحة الإرهاب، وقمنا بحوار ستراتيجي، والذي يوضح تماما أن قطر تعتبر شريكا مهما في مجال مكافحة الإرهاب والولايات المتحدة تعترف بدورها.”، موضحا أنه “لا يوجد أدلة خلف الاتهامات لبلاده بدعم الإرهاب، ولم يقدموا دعما أو دلائل”.

من جانبه، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في الديوان الأميري بالدوحة أمس، قائد القيادة المركزية الأميركية جوزيف فوتيل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الستراتيجية بين البلدين الصديقين، لاسيما التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أعرب فوتيل عن شكره وتقديره لأمير قطر، على الدور المهم لبلاده في مكافحة الإرهاب من خلال قاعدة العديد الجوية.

بدوره، أجرى وزير الدفاع القطري، خالد العطية، محادثات هاتفية مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، تناولت سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

وذكرت “قنا”، إن العطية تلقى اتصالاً هاتفياً من بارلي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.