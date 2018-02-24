وزير قطري يعترف: نزور إسرائيل بشكل مستمر وسري منذ 2014

الدوحة – رويترز: اعترف ديبلوماسي قطري بقيامه بزيارات رسمية سرية لإسرائيل منذ العام 2014، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً قطرياً – إسرائيلياً مستمراً.

وقال السفير محمد العمادي بعد اجتماعه بالقدس مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ومسؤولين في الأمن، إن “قطر تساعد إسرائيل على تجنب حرب أخرى في غزة بتحويل أموال إغاثة للفلسطينيين الفقراء بمباركة من واشنطن”، واصفاً التعاون بأنه دليل على نأي الدوحة بنفسها عن حركة “حماس”.

وأضاف إنه زار إسرائيل 20 مرة منذ العام 2014، وكانت الزيارات سرية في السابق، لكنها لم تعد على هذا النحو حالياً.

في المقابل، رفض مسؤولون إسرائيليون التعقيب على زيارات العمادي، وهو تحفظ نسبه مصدر ديبلوماسي لعدم رغبتهم في إثارة استياء قوى عربية أخرى.