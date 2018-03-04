وزير يدعو لإلغاء سلطة شرطة الإرشاد على ملف الحجاب

أنقرة – الأناضول:

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أمس، أن أساليب إلزام النساء بإرتداء الحجاب بعد الثورة “لم تكن ناجحة”، داعيا إلى نقاش بشأن إلغاء سلطة شرطة الإرشاد (بمثابة شرطة دينية) على هذا الملف.

وقال فضلي، في تقرير نشرته وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، أن موضوع الحجاب، حاليا، في عهدة الحكومة التي تسعى لتطبيق العملية بطريقة صحية، وينبغي ألا يكون هذا الملف في عهدة الادعاء العام والشرطة.

ولفت إلى أنه ناقش مسألة “الزامية الحجاب” في إيران خلال لقاءاته مع ممثلي المؤسسات التعليمية والدينية والمرجعيات الدينية الشيعية في مدينة قم.

وشدد على ضرورة تبادل الأفكار مع الرأي العام فيما يخص الزامية الحجاب وإلغاء سلطة شرطة الإرشاد والادعاء العام على هذا الملف.

وتتولى دوريات شرطة الإرشاد في إيران تطبيق الأخلاقيات العامة الإسلامية التي تفرضها إيران، وتركز على فرض ارتداء النساء للحجاب، وعدم التشجيع على استخدام مساحيق التجميل.