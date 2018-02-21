الدوسري: الجراح يقود استمرار عمليات التحديث والتطوير في المؤسسة الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية امس اكتمال وصول جميع الطائرات التي تعاقدت عليها مع احدى الشركات الفرنسية وشهد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواءجمال الصايغ، عصر امس في مطار الكويت الدولي وصول الطائرتين الجديدتين نوع H225، اللتين اقلعتا من فرنسا الى البلاد بقيادة طاقم من الطيارين الكويتيين حيث استغرقت الرحلة 5 أيام (25 ساعة طيران متقطعة).

وأكد الدوسري أن عملية التحديث الشاملة المستمرة للمؤسسة الأمنية التي يقودها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تأتي في إطار الدعم المستمر للمؤسسة الأمنية للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه وذلك نتيجة للتطورات والمستجدات الأمنية الجارية والتي تتطلب مزيدا من الجاهزية واليقظة.

من جانبه قال اللواء الصايغ: ان المهام الأمنية والواجبات المنوطة بعمل الطائرتين تسهم في تعزيز العمل الأمني، مشيرا إلى أن الطائرتين تتميزان بدقة مراقبة الطرق والمركبات على بعد ثلاثة كيلو مترات، مشيرا الى بدء مرحلة التدريب والطيران التحويلي لمجموعة من الضباط الطيارين وكذلك التدريب على البحث والإنقاذ.

بدوره شرح مدير إدارة جناح طيران الشرطة العقيد سالم الشهاب مميزات الطائرتين، موضحاً أنهما تقومان بنقل كبار القادة وأن لهما مهام أمنية ومهام أخرى في عمليات البحث عن المفقودين والإنقاذ ونقل الأفراد، والاسناد الجوي للإدارة العامة للإطفاء في مهام اطفاء الحرائق وكذلك الاسناد الجوي للإدارة العامة للأمن الخاص عن طريق الانزال والقناصة ونقل افراد القوة للمهام السريعة والإسناد الجوي للإدارة العامة للمرور في تنظيم الحركة المرورية.

وذكر الشهاب أن جناح طيران الشرطة يحظى باهتمام ومتابعة القيادات الأمنية للعمل على أحداث نقلة نوعية لدعم الخدمات الأمنية الجوية المنوطة بأجهزة وزارة الداخلية.

يذكر أن العقيد طيار سالم الشهاب والعقيد طيارأسامة الصفار والعقيد طيار حسين الدمخي والعقيد طيار صالح القلاف والرائد طيار عبدالعزيز البلوشي والرائد طيار إبراهيم الحبيل قادوا الطائرتين من فرنسا إلى الكويت.