وضع اللمسات النهائية لـ «فروسية الأعياد الوطنية للقفز»

أكدت مديرة مدرسة الفروسية آلاء سالم السلطان، بأنه تم وضع اللمسات الأخيرة لبطولة الأعياد الوطنية للقفز على الحواجز التي تنطلق في الساعة 2:00 ظهر الغد، في مضمار القفز بنادي الصيد والفروسية، تزامناً مع إحتفالات دولة الكويت، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى السابعة والعشرين ليوم التحرير.

وبينت الفارسة آلاء السلطان بأن باب التسجيل سيغلق مساء اليوم، تمهيداً لإنطلاق البطولة التي تقام على يومين، حيث تختتم مساء السبت، وتضم 9 أشواط.

وتوجهت بالشكر الى الهيئة العامة للرياضة والى مدير نادي الصيد والفروسية مسعود جوهر حيات، والى كل الرعاة الذين ساهموا في دعم رياضة القفز على الحواجز هذا الموسم، وأشارت الى أن البطولة سيتم خلالها تقديم هدايا للجماهير وفعاليات ممتعه للاطفال ومطاعم.

وبينت بأن منافسات اليوم الأول تبدأ في الساعة 2:00 ظهراً بشوط الفئة المتوسطة على ارتفاع 100 سم، ثم ثلاثة أشواط على ارتفاعات 110 سم، و130 سم، و120 سم.

واضافت السلطان، تستكمل منافسات البطولة في الساعة 11:00 صباح السبت بإقامة شوط الفئة المبتدئة على ارتفاع 60-90 سم (جولة نظيفة)، يتبعها شوط الفئة المتوسطة على ارتفاع 110 سم، والجائزة الصغرى على ارتفاع 130 سم، والجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم، وتختتم الفعاليات بشوط على ارتفاع 120 سم، وتبلغ مجموع الجوائز المقدمة للفائزين في الأشواط التسعة 10 آلاف دينار.