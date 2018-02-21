كتب – فالح العنزي:

قدم اعضاء “كورال التراث العربي” واحدة من اجمل الامسيات الموسيقية الغنائية، اندمج فيها الاداء الرائع مع التحدي والرغبة الصادقة في المشاركة بالاعياد الوطنية والتحرير، “الكورال” هو احد مخرجات اكاديمية “لوياك” للفنون الادائية “لابا”، التي تحرص دوما على التعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، ومنها الحفل الموسيقي الغنائي “للكويت تحية” بقيادة مشتركة للمايسترو نسرين ناصر ويوسف بارا وسط حضور جماهيري كبير اكتظ به مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

“كورال التراث العربي” الاول من نوعه في الشرق الاوسط يخطو خطوات جيدة نحو الامام، خصوصا في طبيعة الظهور والمشاركات، وهذا يحسب للقائمين عليه من مشرفين ومدربين تقودهم بكل حب وأمومة رئيس مجلس ادارة اكاديمية “لوياك” فارعة السقاف.

بدأ الكورال وصلته الموسيقية مرحبا بالحضور وقدم النشيد الوطني فكان اداء جماعيا شارك فيه كل من حضر مسرح عبدالحسين عبدالرضا، ومن ثم انطلق برنامج الحفل باطلالة عبدالعزيز المسباح صوت شبابي واعد محب للاغنية، وأراد ان تكون مشاركته الوطنية على قدر من المسؤولية فاختار اغنية “رفرف ياعلم بلادي”.

المسباح صوت متفرد يستحق ان يظل تلميذا نجيبا في اكاديمية محترفة بمكانة “لوياك”، اما صاحبة “السحنة الكويتية الاصيلة شيخة المعتوق الفارسة الثانية في الحفل فقد عرفت بأنها صاحبة “كاريزما” وحضور طاغ، لذا وجدت كل التفاعل من قبل الجمهور، خصوصا انها اعادت شريط الذكريات، وتحديدا الى “مغازل الخير” التي تغنت بها الفنانة المبتعدة سناء الخراز، ابنة المعتوق كانت شيخة الحفل وغنت بصورة استحوذت على تصفيق ظل مستمرا لاكثر من خمس دقائق، قبل ان تنسحب وتعود لتنضم الى زملائها وزميلاتها في “الكورال”.

ثم يطل يوسف بارا ليقدم اغنية “حماة العرين” فملأ المسرح تفاعلا زادت من وتيرته مفردات الاغنية التي تشيد بعزم ابناء الكويت، خصوصا في المحن والشدائد، ثم عاد عبدالعزيز المسباح ليقدم اغنية”دع الوشاة” واعقبها خمس اغنيات من اداء المجموعة اتسمت جميعها بالوطنية والمعاني الراقية، التي تعبر عن فخر واعتزاز الكويتيين بوطنهم وقائد مسيرتهم، حيث كانت الانطلاقة مع اغنية “المجد هنا” ثم “يادارنا يادار” واعقبوها بأغنية “عالية رايات الوطن”، ومن ثم “وطني الكويت”، “وطني حبيبي”، ليسدل الستار بأغنية “كلما زادت المحن” ، التي تغنى بها الفنان شادي الخليج في أحد الاوبريتات الوطنية، وفي نهاية الامسية الموسيقية الغنائية ابى الجمهور مغادرة المسرح قبل ان يقفوا احتراما لهذه الجوقة الفنية الغنائية الموسيقية المثقفة فنا راقيا ومحترما فكانت الابتسامات تتطاير خجلا من عيون الشباب والفتيات قبل شفاهم. الجدير بالذكر ان المايسترو يوسف بارا أعاد توزيع الاغنيات التراثية بأسلوب معاصر ومختلف تميز ببصمة شبابية مع الحفاظ على القالب الموسيقي التقليدي.