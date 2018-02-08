«وطن لا يسام» على قناة السعودية الأولى

تعرض القناة السعودية الأولى ضمن مبادرة «أفلام سعودية على السعودية» الجمعة الفيلم القصير «وطن لا يسام»، من تأليف وإخراج فواز الزهراني.

يروي «وطن لا يسام»، الذي تم تصويره في منطقة الباحة في 10 دقائق، قصة بطولة جندي سعودي على الحد الجنوبي، يواجه الكثير من الصعاب والمتاعب في سبيل الدفاع عن تراب الوطن الغالي، ويقدم نفسه فداء للوطن.

ويقول الزهراني: «هذا العمل هو أقل ما نقدمه لإبراز شجاعة وتضحيات رجال الأمن المرابطين على الحدود الجنوبية، فإذا سمعنا عن قصة تضحية أو فداء أو بطولة فلنكن متأكدين أننا نتحدث عن الجنود السعوديين، جنود الحزم والشجاعة والتضحية».