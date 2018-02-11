…وعزت بضحايا الطائرة الروسية

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تعزية الى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سقوط طائرة روسية والتي أودت بحياة ركابها، راجيا للضحايا الرحمة ولأسرهم جميل الصبر.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.