…وعزت بضحايا الطائرة الروسية

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تعزية الى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سقوط طائرة روسية والتي أودت بحياة ركابها، راجيا للضحايا الرحمة ولأسرهم جميل الصبر.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.
الوزارة أبلغت معظم المعلمين المشمولين بانهاء الخدمات كتبت ـ رنا سالم: تأكيدا لما ن
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذل
تكليف الباحثين بخدمات أكثر من مدرسة وعجز في المناطق التعليمية وديوان الخدمة يرفض
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