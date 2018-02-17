وفاة السينمائي علي أبوشادي

شيع في القاهرة الناقد السينمائي ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية السابق علي ابوشادي ويقام العزاء غداً الاثنين.
ونعت وزارة الثقافة المصرية الناقد والمؤرخ السينمائي علي أبوشادي الذي توفي الجمعة عن 72 عاما.
وقالت وزيرة الثقافة ايناس عبدالدايم في بيان: ان الثقافة المصرية والعربية فقدت قيمة وقامة كبيرة باعتبار الراحل احد أهم الباحثين والنقاد في مجال السينما الذين أثروا الحياة الثقافية وتركوا بصمات مؤثرة.
ولد أبوشادي في 1964 وتخرج في كلية الاداب بجامعة عين شمس, ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للنقد الفني.
ورأس أبو شادي رئيس تحرير مجلتي “السينما” و “الثقافة الجديدة”.
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