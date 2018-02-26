وفاة المفكر العراقي فالح عبدالجبار بأزمة قلبية

توفي عالم الاجتماع والمفكر العراقي، فالح عبد الجبار، أمس، عن عمر يناهز 72 عاما، إثر جلطة قلبية دخل على إثرها إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.

وذكر موقع “العربية نت” الالكتروني أن عبد الجبار تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة خلال استضافته، أول من أمس، من بيروت في مقابلة متلفزة، حيث اعتذر عن عدم إكمال المقابلة ونقل إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لتلقي الإسعافات الأولية، وما لبث أن فارق الحياة فجر أمس، وفق ما تمّ التداول به على مواقع التواصل الاجتماعي.

والراحل هو عالم اجتماع ورئيس معهد دراسات عراقية في بيروت، متخصص بدراسة الفكر السياسي والاجتماعي في الشرق الأوسط، وتتناول أعماله، الدين، ودور القانون، والصراع الديني والمجتمع المدني.