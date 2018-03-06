وفاة سريديفي “أكثر من حادث”

اعترف زوج الممثلة الهندية الراحلة سريديفي كابور المنتج بوني كابور، أنه لم يتصل فورا بالشرطة بعدما وجد زوجته جثة بحوض الاستحمام في إحدى غرف فندق بدبي، وفق موقع “ديلي ميل” حيث أطلع بوني صديقه كومال ناتا على تفاصيل ما حصل في فندق “جميرة الامارات”، تزامنا مع شائعات انتشرت أخيرا تفيد بأن سريديفي قتلت، وهو الامر الذي أشار إليه مسؤول هندي بأن “وفاتها لم تكن مجرد حادث”.

وأشار كابور إلى أنه فاجأ زوجته في الفندق الخامسة والنصف مساء، حيث اتفقا على الخروج لتناول العشاء، كما نقل موقع “ميرور”، وبعدها انتقل إلى غرفة المعيشة فيما دخلت سريديفي الحمام، وشاهد التلفزيون لنحو 20 دقيقة قبل أن يلاحظ أن الساعة أصبحت الثامنة مساء، ما يجعل إمكان حجز مكان داخل المطعم صعبا وفي هذه اللحظة، نادى كابور زوجته مرتين، ولكن من دون رد، وبعدها طرق باب الحمام وناداها، لكنه لم يستطع أن يسمع سوى صوت الصنبور، ليصاب بالذعر بعدما فتح باب الحمام ووجدها جثة في حوض الاستحمام الذي كان مليئا بالمياه.

حاول بوني انعاش زوجته لكنه فشل، فاتصل بصديق وبعد ذلك بالشرطة، عندها كانت الساعة أصبحت التاسعة مساء، وفق ما أشار موقع “الخليج تايمز”.

كلام كابور جاء خلال حديثه عن الحزن الكبير الذي يعيشه بعد وفاة زوجته، متوجها إليها قائلا: “ارقدي بسلام حبيبتي حبنا لن يتكرر”.

يذكر أن شرطة دبي نقلا عن تقرير الطب الشرعي أكدت أن أسباب الوفاة ناجمة عن حادث في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.