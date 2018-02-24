كتب – مشعل السنعوسي:

لقيت طفلة مصرعها فيما أصيب شقيق والدها ومواطنة جراء سقوط كرين على شاليه كيربي في مزرعة بمنطقة ام نقا.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ لغرفة العمليات بوزارة الداخلية يفيد بسقوط كرين على شاليه كيربي في احدى المزارع بمنطقة العبدلي وعلى الفور توجه رجال الأمن والطوارئ الطبية والاطفاء الى موقع البلاغ.

وقالت مصادر إن رجال الامن وفور وصولهم وجدوا ثلاثة اشخاص داخل الشاليه وبينهم طفله، مبينة أنه لدى اخراج المصابين من رجال الاطفاء اصيب رجل اطفاء، واضافت انه لدى الكشف تبين بان الطفلة وعمرها 8 سنوات قد فارقت الحياة فيما نقل شقيق والدها البالغ من العمر 18 عاما ومواطنة 35 عاما مستشفى الجهراء لتلقي العلاج وقام رجال الامن باتخاذ الاجراء اللازم وفتح التحقيق لمعرفة سقوط الكرين.

من جهة اخرى اصطدمت «قاطرة مقطورة» بالحاجز الاسمنتي على جسر طريق الدائر السادس باتجاه منطقة العيون اسفر عن سقوط اجزاء من الطابوق من اعلى الجسر على الطريق.

وفي التفاصيل توجه رجال الامن والطوارئ الطبية اثر ورود بلاغ يفيد باصطدام شاحنة بالحاجز الاسمنتي فوق الجسر وعند وصولهم تبين بان هناك اجزاء من الاسمنت سقطت من اعلى الجسر وتم اتخاذ الاجراء اللازم ولا توجد هناك اي اصابات بشرية.