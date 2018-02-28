وفاة لويس غيلبرت مخرج ثلاثة أفلام جيمس بوند

لندن – أ ف ب:

توفي المخرج البريطاني لويس غيلبرت الذي تولّى إخراج ثلاثة أفلام عن جيمس بوند، عن 97 عاما، بحسب ما أعلن منتجا مغامرات العميل البريطاني الشهير.

وجاء في بيان صادر عن مايكل ويلسون وباربارا بروكولي منتجي مغامرات بوند “علمنا بحزن عميق بوفاة صديقنا العزيز لويس غيلبرت”.

وهو قد قدّم “مساهمة عظيمة لقطاع السينما البريطانية ولأفلام بوند”، بحسب ما أكد البيان.

وقد تولّى غيلبرت إخراج “يو أونلي ليف توايس” (1967) و”ذي سباي هو لافد مي” (1977) و”مونريكر” (1979).

ولد لويس غيلبرت في لندن سنة 1920 وهو بدأ مسيرته سنة 1945 مع وثائقي “ذي تن يير بلان” عن مشاكل الإسكان بعد الحرب.

وفي رصيده حوالى ثلاثين عملا، من بينها “ألفي” (1966) الذي رشّح لأربع جوائز “أوسكار”.

وخرج فيلمه الأخير “بيفور يو غو” إلى الصالات سنة 2002.