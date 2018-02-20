وفاة مشجع الماني خلال مباراة بالبوندسليغا

برلين-د ب أ:

قدم نادي آينتراخت فرانكفورت تعازيه امس لوفاة أحد مشجعيه خلال حضوره المباراة التي انتهت بالفوز على لايبزغ 2 / 1 اول من أمس ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وذكر آينتراخت عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي «تويتر» ننعي «ببالغ الحزن وفاة أحد مشجعينا إثر أصابته بأزمة قلبية لدى تواجده بالمدرجات ، وفي المراحل الأخيرة من مباراة اول من أمس تعازينا لأصدقائه وعائلته.»

وحسم آينتراخت فرانكفورت المباراة أمس بالفوز 2 / 1 ليصعد إلى المركز الثالث بجدول الدوري ويعزز فرصته في التأهل لدوري الأبطال بالموسم المقبل.