وفدان فلبينيان يصلان البلاد لتجهيز مذكرة تفاهم “العمالة”

مانيلا – أ ف ب: في خطوة تؤشر علی انفراج أزمة العمالة بعد تشدد السلطات الفلبينية، يصل إلى البلاد اليوم وفد فلبيني برئاسة نائب وزير العمل كيرياكو لاجونزاد لبحث الأزمة، فيما يتبعه وفد آخر الأسبوع المقبل لتجهيز مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الشأن يرجح ان توقع في مارس المقبل.

في هذا الإطار، أعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلّو، امس، أن أحد نوابه سيترأس الوفد الذي من المقرر ان يتوقف ايضا في السعودية وقطر لحضهما على القيام بإصلاحات.

من جهته، قال نائب وزير العمل كيرياكو لاجونزاد “سنذهب الى الكويت غدا (اليوم) ثم السعودية فقطر للتأكد من أن عمالنا لديهم الحماية الكافية”، مضيفا “نخشى أن يتأثر عمالنا في الكويت بقرار الرئيس حظر العمل” في هذا البلد.

وأشار لاجونزاد إلى أن الوفد تلقى أوامر بالتأكد من أن تبقى جوازات سفر العاملين الفلبينيين بحوزة سفارة مانيلا في الكويت، علما ان المطالبات تشمل ابقاء الجوازات بحوزة العمال واحتفاظهم بهواتفهم.

في موازاة ذلك، ذكر نائب وزير العمل أيضا كلارو اريلانو أمس انه سيجري مباحثات مع الكويت الاسبوع المقبل للتوصل الى اتفاق لحماية العمالة الآتية من الفلبين.

وقال “نأمل في ان نتوصل الى مذكرة تفاهم، وبحلول أول او ثاني اسبوع في مارس نحصل على توقيع الحكومتين الكويتية والفلبينية”.