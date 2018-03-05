وفد إعلامي سوري بإيران

وصل إلى طهران وفد إعلامي ضم 32 صحافيا، يمثلون عدداً من المؤسسات الإعلامية السورية، تلبية لدعوة الوكالة الإيرانية للأنباء “إرنا”.

وذكر موقع “سبوتنيك” الالكتروني، أن مدير الوكالة ضياء هاشمي، استقبل الوفد السوري برئاسة رئيس اتحاد الصحافيين السوريين موسى عبد النور، مؤكداً أهمية الزيارة في تعزيز العلاقة المتينة التي تربط بين سورية وإيران.

وأشار أن مصير ومسار الشعبين السوري والإيراني واحد في مواجهة التحديات المشتركة، لافتا إلى أن سورية تسجل نجاحات مهمة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، وإلى أن الإعلام يلعب دوراً مهما في توضيح ما يجري في المنطقة من أحداث وأزمات.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصحافيين السوريين عمق العلاقات بين سورية وإيران، في إطار التوافق بين الإرادتين السورية والإيرانية، لمواجهة قوى الاستكبار في العالم.

ويزور الوفد السوري، عدداً من المؤسسات الإعلامية والثقافية في طهران وأصفهان وقم، ويعقد عددا من اللقاءات مع شخصيات إعلامية وثقافية، فضلا عن زيارة الأماكن التاريخية والدينية.