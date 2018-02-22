وفد إيراني في النبطية

جال إمام جمعة زنجان في إيران علي خاتمي والمستشار الثقافي الايراني في لبنان محمد علي شريعتمدار مع وفد مرافق في مدينة النبطية، ثم التقوا علماء الدين ومخاتير ومدراء العمل البلدي في “حزب الله” و”حركة امل”.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادقلا قوله إن “علاقة جبل عامل بإيران ليست ظرفية أو مصلحية عابرة، بل هي علاقة صلبةً تضرب جذورها عميقاً الى أيام الدولة الصفوية”، مضيفاً إن “النبطية تتشارك ومدينتكم إحياء ذكرى عاشوراء، وهي تتطلع الى التعاون معكم في تنظيم وتطوير الأنشطة العاشورائية”.