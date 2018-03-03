وفد “التقييس الخليجية” زار المرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن وفداً من هيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون زار إدارة الفحص الفني واطلع على سير العمل في الأقسام المختلفة، وأشاد بتجربة الكويت في تخصيص شركات الفحص الفني الخاصة، كما زار الوفد احدى شركات الفحص الفني للتعرف على آلية العمل.
وتمت خلال الزيارة مناقشة عدد من المواضيع المشتركة في أعمال الفحص الفني منها لمواصفات القياسية الخليجية المقترحة ومشروع الفحص الدوري الخليجي ومشروع الونشات وطفايات الحريق، كما اطلعوا على الخطط المستقبلية لإدارة الفحص الفني.
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