الرباط – وكالات:

يلتقي وفد مغربي يقوده وزير الخارجية ناصر بوريطة بعد غد الثلاثاء، في لشبونة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كولر، لإجراء “محادثات ثنائية”.

وذكرت وزارة الخارجية المغربية في بيان، أول من أمس، أن مشاركة الجانب المغربي في اللقاء “بدعوة من المبعوث الخاص”، تهدف إلى “التوصل إلى حل سياسي نهائي للخلاف الإقليمي بشأن الصحراء”.

وأشارت إلى أن الوفد المغربي “ستوجهه خلال اللقاء الثنائي أسس الموقف الوطني”، أي رفض أي حل باستثناء الحكم الذاتي.

من ناحية ثانية، أفاد “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” في بيان، أول من أمس، بأنه تم إحباط محاولة 1399 مهاجر غير شرعي اقتحام السياجات الحدودية لمدينتي لسبتة ومليلية (الخاضعتين للسيادة الإسبانية)، انطلاقاً من المغرب، خلال فبراير الماضي.

وذكر أن “280 مهاجراً ولاجئاً تمكنوا من الوصول (إلى المدينتين) بحراً، و33 لقوا حتفهم غرقاً في البحر أو ظلوا في عداد المفقودين”.

وأضاف إن “1399 فشلوا في الوصول، إثر تعزيز السلطات الأمنية المغربية والإسبانية إجراءات المراقبة على حدود المدنتين، بإقامة حواجز مراقبة متعددة داخل الغابات ونشر كاميرات متخصصة”.

وأوضح أن 95 في المئة من المهاجرين يتحدرون من دول إفريقية جنوب الصحراء، مقابل أربعة في المئة من المغرب، وواحد في المئة من جنسيات أخرى، سيما من الجزائر وأقلية الروهينغيا المسلمة.

إلى ذلك، أفادت إحصاءات رسمية بأن نحو 29 في المئة من الفتيات المغربيات متزوجات وهن قاصرات، مشيرة إلى أن المغرب تشهد تزوج نحو ثلاثين ألف قاصر سنوياً.

على صعيد آخر، أشارت الجمعية المغربية لعلم الاجتماع لى أن معضلة منظومة التربية والتعليم في البلاد تتمثل في كونها تعلم الفكر ولا تعلم مهارات التفكير، وهو وضع لا يتماشى مع المهمة الأساسية للمدرسة والجامعة، المتمثلة في إنتاج مواطن منتج للمعارف والقيم، قادر على طرح الأسئلة الصحيحة، والإجابة عليها.

وأوضحت أن التلاميذ والطلبة يعجزون عن التفكير المنطقي السليم، و يفتقدون لمهارات التفكير النقدي، ويتملكهم الخوف من التفكير الذاتي المستقل في القضايا المطروحة عليهم، حيث يميلون بشدة إلى الاتكاء على أفكار ومواقف الغير والموافقة عليها، مهما كانت غير منطقية، والسبب يعود إلى أنهم لم يتعلموا في سن مبكرة كيفية طرح الأسئلة والإجابة عنها بمجهوداتهم الشخصية.