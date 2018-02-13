لندن-رويترز:

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس ان من المرجح أن تتجاوز زيادة انتاج النفط العالمي بقيادة الولايات المتحدة نمو الطلب هذا العام.

ورفعت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2018 الى 1.4 مليون برميل يوميا من تقدير سابق كان يبلغ 1.3 مليون برميل يوميا بعد أن زاد صندوق النقد الدولي في يناير تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي للعامين الحالي والقادم.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن السوق ان الطلب على النفط نما بمعدل 1.6 مليون برميل يوميا في 2017.

وقالت وكالة الطاقة اليوم وبعد أن خفضوا التكاليف بشدة فان المنتجين الاميركيين يتمتعون بموجة ثانية من النمو الاستثنائي الى الحد الذي قد تضاهي معه زيادة انتاجهم من السوائل في 2018 نمو الطلب العالمي.

وأضافت في ثلاثة أشهر فقط حتى نوفمبر زاد انتاج الخام “الاميركي” زيادة عملاقة بلغت 846 ألف برميل يوميا وسيتجاوز قريبا الانتاج السعودي. وبنهاية العام الحالي قد يتجاوز أيضا روسيا ليصبح الاكبر عالميا.

على صعيد آخر نقلت وكالة الاعلام الروسية عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله امس ان اتفاق خفض انتاج النفط المبرم مع أوبك قد در نحو 43 مليار دولار حتى الان على شركات النفط الروسية وميزانية الدولة.

الى ذلك قال الامين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “اوبك” في تصريحات لشبكة سي.ان.بي.سي انه حصل على وعد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لن تغرق أسواق النفط.

وأبلغ باركيندو سي.ان بي.سي قائلا: تلقيت تأكيدات من وزيرالطاقة الكسندر نوفاك والرئيس بوتين بأنهما سيبقيان ملتزمين بالتعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها وفقا لاعلان التعاون.