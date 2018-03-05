وكالة سيارات تقايض بنكاً إسلامياً بـ15 سيارة مقابل جزء من مديونية قيمتها 4 ملايين دينار

كتبت – رباب الجوهري:

علمت “السياسة” من مصادرها ان احدى وكالات السيارات الكبرى المتعثرة ماليا قد قامت التوقيع على عقد مقايضة 15 سيارة لسداد جزء من مديونيتها البالغة 4 ملايين دينار لاحد البنوك الاسلامية.

وأضافت المصادر ان الوكالة تعرضت لمشاكل ادارية ومالية كبيرة على خلفية خلافات مع عملاء واطراف خارجية, حيث وصل اجمالي ديونها 4 ملايين دينار, مشيرة الى ان البنك اضطر الى قبول عرض الوكالة بعد سلسلة من المفاوضات انتهت بالموافقة على عملية المقايضة شريطة التزام الوكالة بتسليم السيارات المتفق عليها بالكامل ودفع باقي المديوينة بشكل دفعات منتظمة.

وقالت المصادر ان البنك رفض عملية المقايضة فى بداية الامر نظرا لتدنى اسعار السيارات وركود السوق وضعف الاقبال على شراء السيارات الجديدة, بيد انه وافق في النهاية على طلب الوكالة تجنبا للوقوع في اشكالية معها واللجوء الى القضاء.

وأضافت المصادر ان الوكالة اجرت محادثات أخرى مع العديد من المصارف الدائنة المحلية للقيام بعمليات مقايضة مماثلة مقابل ديون.