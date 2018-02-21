هنأت وكيلة وزارة الخدمات بالإنابة بثينة السبيعي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي أجمع بمناسبة حلول الذكرى الـ 57 لعيد الاستقلال والذكرى الـ 27 لعيد التحرير، متمنية أن يعيدهما الله على الكويت أعواماً عديدة وهي تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى.

وقالت السبيعي في تصريح صحافي إن هذه الذكرى العزيزة إنما هي تذكير بأمجاد وإنجازات شعب الكويت الطموح في ظل قيادته الحكيمة والذي سطر أعظم قصص الكفاح والصبر والإخلاص لبناء وطن متميز عصري.

وأكدت أن مسيرة التنمية والتقدم الكويتية تمثل نموذجا رائدا للمسيرة المشرفة والطموحة متمثلة في الإنجازات العظيمة والحضارية التي شهدتها البلاد على مر السنين والتي مكنتها من تبوؤ مكانة عالية ومرموقة في المجتمع الدولي وذلك بفضل دعم وحكمة قيادتها الرشيدة وإخلاص شعبها الوفي.

واستذكرت في هذه المناسبة التضحيات الغالية التي بذلها الشهداء الأبرار مسطرين بها أروع معاني الفداء والبطولة من اجل الوطن الغالي وعزته وحريته، مشيرة الى إن دماء الشهداء التي اختلطت بتراب هذا الوطن عنه ستظل شاهدة على أن لحمة هذا الشعب وتمسكه بوحدته الوطنية التي تعد الحصن الحصين لأمن واستقرار الوطن وصمام أمان في مواجهة التحديات.

ودعت السبيعي إلى استلهام الدروس والعبر من ذكرى أعياد التحرير مشددة على أن هذه المناسبات الوطنية فرصة لتعزيز قيم التراحم والتواصل المجتمعي، سائلة الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيام الكويت كلها أعياداً وأن يُحقق للوطن الحبيب المزيد من التقدم والازدهار وأن يُديم عليه نعمتي الأمن والأمان.