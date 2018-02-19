وكيل الداخلية استعرض العلاقات مع السفير العراقي

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بمكتبه بمقر وزارة الداخلية أمس الموافق 19 ابريل سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت علاء الهاشمي.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق الدوسري بضيفه، مؤكداً على عمق علاقات التعاون بين البلدين وضرورة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات وخصوصاً في الشأن الأمني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وما تقوم به دولة الكويت من دور إنساني في المنطقة تـَمثل أخيراً في استضافتها مؤتمر إعادة إعمار العراق.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين إضافة إلى آخر التطورات على الساحة الاقليمية.

ومن جانبه أعرب السفير علاء الهاشمي عن شكره وتقديره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً على دعمها لجمهورية العراق.