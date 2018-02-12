وكيل الداخلية استقبل سفير البحرين ووكيل الباكستانيين بالخارج

بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري امس مع نائب سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الكويت باتريشيا فيتز امس سل تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين.

وأكد الفريق الدوسري بضيفته خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية، ورسوخ روح التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وخصوصاً في المجال الأمني.

ومن جانبها، أعربت فيتز عن ارتياحها لما لقيته من توافق في الرؤى والمواقف بين البلدين في المجال الامني.

من جهة أخرى، التقى الفريق الدوسري سفير مملكة البحرين الشيخ خليفة آل خليفة، حيث استعرضا الكثير من الأمور التي تسهم البلدين.

وأكد الدوسري على عمق العلاقات والتعاون بين البلدين، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بينهما، وفي نهاية اللقاء أهدى الشيخ خليفة للفريق الدوسري درعا تذكارية بهذه المناسبة.

إلى ذلك استقبل الفريق الدوسري الدكتور محمد هاشم بوبلزاي وكيل وزارة الباكستانيين بالخارج وتنمية الموارد البشرية يرافقه سفير باكستان لدى الكويت غلام دستجير، حيث تم تبادل الأحاديث الودية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

من جهته أهدى السفير الباكستاني غلام دستجير درعاً تذكارية للفريق الدوسري معرباً عن تقديره واعتزازه بالدور الحيوي الذي تقوم به الكويت لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

حضر مراسم الاستقبال مساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري.