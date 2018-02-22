وكيل الداخلية شهد ختام البطولة الأولى لشهداء أمن الحدود البرية

شهد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدسوري أمس ختام البطولة الأولى لشهداء الإدارة العامة لأمن الحدود البرية والتي أقيمت تحت رعايته في صالة الفريق أول متقاعد الشيخ محمد اليوسف الرياضية وشاركت فيها الكثير من الإدارات والفرق التي تنافست على اللقب، حيث كانت المباراة النهائية في البطولة بين فريقي الفريق أول متقاعد الشيخ محمد اليوسف والشهيد رقيب مساعد الجلاوي والتي انتهت بفوز فريق الشيخ محمد اليوسف.

وأعرب الفريق الدوسري في كلمة له امس أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية العليا ممثلة في صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وأشاد بروح المنافسة بين منتسبي وزارة الداخلية، ومنوهاً بالأنشطة الاجتماعية التي تتيحها المؤسسة الأمنية لمنتسبيها.

ولفت الفريق الدوسري إلى أن هذه البطولة تأتي تخليداً لذكرى شهداء أمن الحدود على ما قدموه من تضحيات مؤكدة أن وزارة الداخلية لا تنسى بطولاتهم تجاه وطنهم وهذا أقل ما يجب تقديمه لهم فهم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل بلدهم الكويت.

كما أكد أن رجال أمن الحدود البرية هم خط الدفاع الأول لحماية الحدود من أية مخاطر تنال من أمن البلاد وسلامة أراضيها.

وفي الختام وزع الفريق الدوسري الشهادات والدروع التذكارية على الفريق الفائز، كما كرم أسرة الشهيد الرقيب مساعد الجلاوي.

وحضر ختام البطولة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود بالإنابة اللواء بحري مبارك العميري ومدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء فيصل العيسى ومساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري وعدد من قيادات قطاع أمن الحدود.