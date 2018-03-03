وكيل بوغبا يضع شرطا لرحيله عن يونايتد

تحدث مينو رايولا، وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، عن إمكانية رحيل صاحب الـ24 عاما، عن مانشستر يونايتد الإنكليزي، في الصيف المقبل، في ظل الحديث عن توتر علاقته بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكانت تقارير قد ربطت مؤخرا نجم يوفنتوس السابق بإمكانية الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني، والذي كان مهتما في الماضي بالحصول على خدماته.

وفي هذا الصدد قال رايولا في تصريحات لشبكة «راي سبورت»: «أنا لست سيارة تاكسي أو طائرة حتى أقوم بنقل أي شخص لمكان آخر».

وأضاف: «لكن بالطبع إذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام فسأكون جاهزا للقيام بعملي، وهو إيجاد أفضل الخيارات سواء لموكلي أو النادي».

وتابع: «حتى هذه اللحظة بول لم يخبرني بأي شيء، أنا أيضا لا أعتقد أنه سيرحل عن اليونايتد قبل أن يحقق أولا لقبا كبيرا مع الفريق، لا يوجد حرب كبيرة بينه وبين مورينيو كما يقول البعض، ولكن في الميركاتو لا يمكنك أن تستبعد أي شيء».

من ناحية أخرى كشف رايولا، حقيقة توليه إدارة أعمال الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان والذي ربطته تقارير بالانتقال لليونايتد في حال أصبح رايولا هو وكيله الجديد.

وقال رايولا: «إيكاردي لاعب مثير جدا للاهتمام، ولكن لم يكن لدي علاقة معه أو زوجته واندا نارا، لقد حاولت الاتصال به، لأوضح أنني لست المسؤول عن هذه الشائعات، وكيلته حتى الآن هي واندا وأنا أحترمها».