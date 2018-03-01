كتب – مفرح حجاب:

ترى الفنانة ولاء الصراف ان الكويت عامرة بالأصوات النسائية الموهوبة والمتميزة، التي تظهر بين الحين والآخر على الساحة الغنائية، وتقدم اعمالاً ذات قيمة حقيقية وتؤكد ان البعض يشعر احياناً بأن الساحة خالية من الأصوات، لكن هذا غير صحيح، لأن تواجد هذه الأصوات مرتبط دائماً بالحفلات الرسمية والمناسبة المتميزة وبنوعية الغناء، مشيرة الى انها متمسكة بالغناء الاكاديمي وايضاً بتقديم الأعمال القديمة، لما فيها من تحد حقيقي وابراز موهبة الفنان، فضلاً عن التحولات والمقامات الصعبة في هذه الأغنيات.

واوضحت ولاء ان الكويت فيها الكثير من الأصوات، لكن الغالبية تحتاج الى فرصة تقدمها للجمهور بشكل جيد، لان الفرص في ظل وجود شبكات التواصل قليلة جداً، فضلاً عن ان انتاج الأغنيات مكلف، لافتة الى انها فوجئت باختيارها لتكون ضمن اعضاء فرقة “مركز الشيخ جابر الأحمد”، وانها كانت تفكر في الظهور من خلال المسرح، وليس بتقديم أغنية “سنغل” وهو ما حدث.

واعتبرت الصراف ان غالبية الأغنيات التي تقدم هذه الأيام فيها نوع من الاستسهال وباستطاعة اي شخص ان يقدمها، أما الأغنيات الطربية الثقيلة فتكشف موهبة الفنان وتبرز قدراته، لافتة الى انها مرت بخبرات وتجارب كثيرة في هذا المجال، وقالت غنيت في الكورال ثم “صولو” وقدمت الطربي والتراثي والخليجي وغيره من الألوان، منذ ان بدأت دراستها في كلية التربية الاساسية بقسم الموسيقى.

وفيما يتعلق باحترافها الغناء وتواجدها على المسرح باستمرار، اوضحت انها متواجدة بشكل ثابت في الحفلات، وهي عضو في فرقة “مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي”، منذ ان انشأت وحتى الان، وشاركت منفردة في اكثر من مناسبة منها: ليلة الفنان عوض دوخي، وكذلك ليلة الشاعر احمد العدواني، منوهة الى انها لن تتأخر حينما تجد فرصة حقيقية لها على المسرح.

واضافت: لا يمكن للشكل الاجتماعي او الاسري ان يكون السبب في غيابي أو تأخيري عن التواجد في ساحة الغناء، طالما اقدم شيئاً راقياً يحترم عقلية وذوق الانسان، مبينة ان الشهرة والاحتراف لن تتحققا في الغناء بالأعراس فقط.

واستطردت قائلة: احترم كل الفنانين الذين يغنون في الأعراس، لكن انا شخصيتي ليست هكذا، وأشعر انني اؤدي بشكل أفضل على المسرح، مشددة على ان عدم تواجدها في حفلات الأعراس ليس وراءه اسباب أو ضغوط معينة.

واشارت ولاء الى ان اهلها فخورون بها لعملها في فرقة “مركز الشيخ جابر” لانها تقدم فناً راقياً لافتة الى انها اذا تزوجت سيكون هناك اتفاق من أجل ان تستمر الحياة.

وحول اختيارها احد المطربين لتقديم “دويتو” معه، قالت هناك اسماء كثيرة وقامات تمنيت مشاركتها الغناء، مشيرة الى ان الفنان الجيد هو من يحاول ان يثبت نفسه يوماً بعد اخر، لاسيما اذا حصل على فرصة.

وشددت الصراف على ان الجمهور الكويتي ذواق للفن، والدليل الحفلات التي تقدم في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي، وهذا يؤكد على ان الجمهور يذهب دائماً وراء الاشياء الجميلة، ملمحة الى الليالي الفنية التي تقدم لعمالقة الفن العربي والخليجي وتحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور.