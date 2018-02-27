مشعل عثمان السعيد

مشعل عثمان السعيد

اسأل نفسك يا بن آدم: من أنت حتى تتكبر على الناس؟ ألست مخلوقا من تراب ثم تعودالى التراب؟ ايها الرجل وكلنا هذا الرجل: من تواضع لله رفعه، خطب الناس عمر بن الخطاب وهو على المنبر فقال: «يا ايها الناس تواضعوا، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير، وفي اعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله عز وجل، فهو في اعين الناس صغير وفي نفسه كبير، وحتى لهو اهون عليهم من كلب او خنزير حديث مرفوع.

والتواضع امر الهي والله تعالى لا يأمرنا بشيء الا ويعود بالنفع علينا، ولا ينهانا الا عما يضرنا، وهذه نعمة إلهية ومنة تستوجب الحمد والشكر، والتواضع يكسب السلامة، وبه تعم الالفة بين الناس، ومثلما ان ثمرة «القناعة» الراحة، فثمرة التواضع المحبة، ولو كان في التكبر خير ما قال الله عز وجل فيه: «ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لايحب كل مختال فخور» 18 – لقمان.

روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يقول الله تعالى: «الكبرياء ردائي، والعظمة ازاري، فمن نازعني واحدا منهما ادخلته النار» وفي رواية: قذفته في النار» يقول الشاعر العباسي منصور بن محمد الكريزي:

ولا تمش فوق الارض الا تواضعا.. فكم تحتها قوم هم منك ارفع

فان كنت في عز وخير ومنعة… فكم مات اقوام هم منك امنع

ومن صور التواضع عن رفعة ما رواه صاحب العقد الفريد بسنده قال: خرج عمر بن الخطاب ويده بيد المعلى بن الجارود العبدي، فلقيته امرأة من قريش فقالت لعمر: ياعمر، فوقف لها، فقالت: كنا نعرفك مدة «عميرا» ثم صرت بعد عمير عمر، ثم صرت بعد عمرامير المؤمنين، فاتق الله يابن الخطاب، وانظر في امور الناس، فانه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت، فقال لها المعلى: أيها يأمة الله لقد ابكيت أمير المؤمنين فقال عمر: اسكت، اتدري من هذه ويحك؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من سمائه، فعمر احرى ان يسمع قولها ويقتدي به وروي ايضا ان النجاشي ملك الحبشة اصبح يوما وهو جالس على الارض، فاعظمت بطارقته ذلك وسألوه عن السبب في ذلك، فقال لهم: وجدت فيما انزل الله على المسيح «عليه السلام»، اذا انعمت على عبدي نعمة فتواضع اتممتها عليه، وانه ولد لي هذه الليلة غلام فتواضعت شكرا لله «انتهى».

والكبر له اخوة من ام واب، اكبرهم الغرور واصغرهم التيه والاعجاب بالنفس، واول مخلوق تكبر في السماء ابليس لعنه الله تكبر على آدم عليه السلام، وآدم افضل منه، فهل يرضى المسلم ان يتشبه بابليس؟

كان عمارة بن حمزة الهاشمي بالولاء اشد الناس تيها وكبرا، وهو من اولاد عكرمة مولى ابن عباس، وصفه النديم في كتابه «الفهرست» انه كان تياها معجبا بنفسه الى الغاية رغم جوده وبلاغته وفصاحته ورغم تيهه وكبره كان اعور دميما ويروى ان يحيى بن خالد البرمكي صودرت امواله وحبس ثم حمل الى بغداد وطولب بالمال فدفع جميع ما يملكه وبقيت عليه ثلاثة الاف الف درهم ، والطلب عليه حثيث فاحتار في امره، وكانت بينه وبين عمارة بن حمزة منافرة ومواحشة لكنه علم ان لا يقدر على مساعدته الا هو، فبعث ابنه الفضل وهو صبي اليه، وقال لابنه اطلب المبلغ منه على سبيل القرض، يقول الفضل: فخرجت وانا اقدم رجلا واؤخر اخرى كارها ذهابي، ثم دخلت بعد أن اذن لي فاذا وجهه صوب الحائط لا ينظر الي وكان من شدة تيهه لا يقعد الا كذلك، فسلمت عليه فلم يرد السلام، فأخبرته برسالة ابي فسكت ساعة وقال: حتى ننظر فندمت على نقل خطاي اليه موقنا بالحرمان، وعدت الى ابي فلم أخبره بشيء، وما هي الا ساعات واذا به قد ارسل بالمال، ثم عاد ابي الى الولاية وحصلت له اموال كثيرة، دفع الي المبالغ وامرني برده الى عمارة، فذهبت اليه فوجدته مثل المرة الاولى، لم يرد السلام ووجهه للحائط، وهو لا يلتفت الي، فقلت له: أحضرت المال الذي استلفه ابي منك، وان والدي ممنون لك، فقال لي دون ان ينظر الي بغضب، ويحك!! أقسطارا «منتقد الدراهم» او صيرفيا كنت لا بيك، اخرج عني لابارك الله فيك، والمال لك «وفيات الاعيان»، وكان من اكثر الناس تواضعا عمر بن العزيز رغم انه خليفة الدنيا وامير المؤمنين.

قال رجاء بن حيوية: كنت جالسا انا وعمر بن عبدالعزيز فخفت ضوء المصباح، فقام اليه فأصلحه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، هلا امرت بإصلاحه؟ فقال:؟ قمت وانا عمر، وجلست وانا عمر.

فيا أيها المتكبر المتعالي على الناس، اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة، قال: ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس، رواه مسلم والترمذي وابو داود وابن ماجة واحمد.

اذا اختر لنفسك ما شئت، فأنت في الخيار، وما اشد كلفة المتكبر.

أكتفي بهذا القدر

جف القلم ونشفت المحبرة، في أمان الله

Mshal.ALSaed@gmail.com

كاتب كويتي