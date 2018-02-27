عدن – وكالات: أكد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أمس، أن الحوثيين غير مستعدين للحل السياسي، ولا يهتمون بمصالح الشعب اليمني.

ودعا ولد الشيخ في كلمته الأخيرة كمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إلى إعادة إحياء المفاوضات السياسية لحل الأزمة في اليمن.

من ناحية ثانية، تمكنت قوات الحزام الأمني في ردفان، من ضبط شحنة من الأسلحة كانت آتية من صنعاء، وفي طريقها إلى عدن.

وفي التفاصيل، استوقفت إحدى النقاط الأمنية باص نقل صغير أول من أمس، كان يقل ركاباً للتمويه، في حين تم وضع علب صغيرة تحت المقعد الخلفي للركاب، وعند تفتيش الباص اتضح أن تلك “الكراتين” كانت مليئة بأسلحة حديثة مع “مناظير”، بالإضافة إلى عدد من أنواع المسدسات والقنابل القاذفة.

وتم إيداع الموقوفين السجن للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

على صعيد آخر، شنت طائرات التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن عشرات الغارات على مخابئ أسلحة وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي في عدد من المزارع القريبة من مركز مديرية الجراحي وفي مديرية زبيد على الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت دبابات ومدرعات خبأتها الميليشيات تحت أشجار في مزرعة بمنطقة محوى المشرع بمديرية الجراحي.

وفي مأرب، اعترضت دفاعات التحالف أمس، صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون باتجاه المدينة.

وفي الجوف، شنت مقاتلات التحالف غارات على تجمعات لميليشيا الحوثي في مديرية المتون بالمحافظة.

وقالت مصادر عسكرية إن القيادي الحوثي العقيد راشد حسن العلوي قتل مع عشرات من الميليشيات في مواجهات بمديرية خب والشعف شمال المحافظة.

وفي البيضاء، تجددت الاشتباكات العنيفة أول من أمس، بين ميليشيا الحوثي ورجال قبيلة آل غليس، بمدينة رداع.

وأفادت مصادر قبلية بأن الاشتباكات تجددت بشكل عنيف، عقب إقدام الميليشيات على منع دخول جنازة الشيخ غلي، أحد شيوخ القبائل الذي قتله الحوثيون في وقت سابق .

وذكر الجيش اليمني في بيان، أن نحو 30 عنصراً من الحوثيين في جبهة الميمنة لقوا مصرعهم، إضافة إلى مقتل 17 عنصراً حوثياً حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش في جبهة الميسرة.

على صعيد آخر، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان، أمس، الحوثيين إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى رجل بهائي حكم عليه بالإعدام، مطلع الشهر الماضي “بسبب معتقداته الدينية”.

وأضافت إن “على الحوثيين الإفراج من دون قيد أو شرط عن حامد كمال حيدرة والبهائيين الستة الذين يبدو أنهم احتجزوا لممارسة عقيدتهم”.

في غضون ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية أمس، من أن وباء الكوليرا في اليمن قد يتفشى من جديد في موسم المطر.