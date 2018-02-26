القاهرة – وكالات:

أكد ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، أن مصر تمثل حائط صد أمام ما قد تتعرض له الدول العربية من تهديدات وتحديات تمس أمنها.

وخلال لقاءه رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، أكد الشيخ محمد بن زايد عمق العلاقات الإماراتية – المصرية.

من جانبه، أكد عبدالعال، دعم مصر الدائم للإمارات، باعتبار أمنها جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والعمل سوياً لمواجهة أية تهديدات لدول الخليج العربي.

وخلال لقاءاته، مع الشيخ محمد بن زايد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد، ووزير الدولة للتسامح الشيخ نهيان بن مبارك، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي أمل القبيسي، بأبوظبي، اعتبر العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية – العربية، في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين في معالجة أزمات المنطقة”.

ووقع مع القبيسي، مذكرة تفاهم، بشأن إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين البلدين، تهدف إلى دعم أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون في مجالات العمل البرلماني، وتبادل الرأي والمشورة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، لاسيما في المنتديات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، على أن يتم تنظيم اجتماعاتها بالتبادل بين البرلمانين.

إلى ذلك، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نداءاً وطنياً، بالتبرع لصندوق “تحيا مصر”، للمساعدة في التمويل اللازم لتنمية سيناء، التي تعد مسألة أمن قومي لمصر، مشيدا بمساهمة دول عربية منها الكويت في المشاريع الجارية بسيناء.

وأكد المتحدث الرئاسي بسام راضي، أن السيسي أصدر تعليمات بأن تنتهي التنمية في أسرع وقت، مؤكدا أن عملية “سيناء 2018” ترفع شعار “يد تبني ويد تحمل السلاح”.

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاقتراع الرئاسي سيجرى في موعده بمحافظة شمال سيناء، موضحة أنه سيتم فرض إجراءات تأمين خاصة، بالتنسيق مع الجيش ووزارة الداخلية.

بدوره، أكد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير علاء يوسف، حرص مصر على التعاون الإيجابي مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

قضائيا، أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس رئيس حزب “مصر القوية” عبدالمنعم أبوالفتوح، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، فيما تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية، غدا، محاكمة 33 متهما من جماعة “الإخوان”، لاتهامهم بقضية تعود وقائعها للعام 2013، بالقتل والتخريب.