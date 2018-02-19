• جنود “المحاسبة” يعملون من أجل المصلحة العليا ويحافظون على المال العام بشفافية

بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 12 لتولي سمو الشيخ نواف الاحمد ولاية العهد التي تصادف اليوم ووسط عاصفة من التهاني بالمناسبة، أكد سموه أن “أبوابنا مفتوحة للجميع لتلقي الآراء والاقتراحات والاستماع للملاحظات لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطن”، مثنيا على “الدور الرقابي لديوان المحاسبة وعلى الجهود الطيبة التي يبذلها جميع العاملين فيه”.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر السيف امس الفريق المكلف من قبل ديوان المحاسبة للاشراف والتدقيق على ميزانية ديوان ولي العهد، معتبرا إياهم “جنودا يعملون من أجل المصلحة العامة”.

وأكد سمو ولي العهد “أهمية دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام ومراقبة سبل انفاقه وترشيده والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وفقا للمعايير الاقتصادية والكفاءة والفعالية بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية”، مشيرا الى “ضرورة العمل على تطبيق اللوائح والقرارات والانظمة المالية ومواكبة التطورات المهنية للقيام بالواجبات المنوطة إليهم من أجل تحقيق الغايات السامية”.

على خط مواز، تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد وذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه ولاية العهد، معربا في رسائل شكر جوابية عن جزيل شكره وامتنانه.

من ناحيته، توجه الغانم الى ولي العهد بـ “تهنئة صادقة ومعبرة منبعها قلب أبناء الكويت الى قلب سموه الكبير مقرونة بأسمى معاني الحب والوفاء والولاء، مجددا العهد لسموه للمضي قدما في طريق الإصلاح والتقدم والازدهار.

وأعرب الشيخ مشعل الأحمد عن اعتزازه البالغ وتقديره الكبير للجهود المخلصة التي يبذلها سمو ولي العهد والانجازات العديدة التي حققها على مدى تاريخه السياسي الممتد منذ مطلع الستينات من القرن الماضي، مبينا انه سموه “يتمتع بصفات القائد المتميز الذي يجمع بين الحزم والشدة والعطف والتسامح والقدرة على مواجهة التحديات والمواقف الصعبة بحكمة وصلابة”.

وأكد النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد ان سمو ولي العهد “احد الرموز البارزين في تاريخ الكويت الحديثة الذين تمرسوا في ادارة شؤون البلاد وعايشوا احداثها وساهموا في مسيرة نهضتها وبنائها”، مشددا على انه “يمثل القدوة الحسنة والمثال المتميز والنموذج الذي يحتذى في حب الكويت والبذل والعطاء والاخلاص لها واعلاء مصلحتها والتضحية من اجلها”.

كما هنأ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ووزير الإعلام رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري ووزير الصحة الدكتور باسل الصباح وعدد كبير من الوزراء والنواب والشيوخ والمسؤولين سموه بالمناسبة، مؤكدين انه “احد مؤسسي الكويت الحديثة الذين ساهموا في إرساء دعائم الدولة وشاركوا في عمليات النهضة والبناء التي شهدتها البلاد عقب الاستقلال”.