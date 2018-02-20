استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان، امس، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سموه الشيخ الدكتور ابراهيم الدعيج.
واستقبل سموه محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل حيث قدم لسموه مسكوكتين تذكاريتين بمناسبة انشاء بنك الكويت المركزي وافتتاح المبنى الرئيسي للبنك.
واستقبل سموه وزير الإعلام محمد الجبري.
واستقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد.
كما استقبل سموه رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي.
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