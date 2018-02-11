ولي العهد استقبل المبارك والكندري ووزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. كما استقبل سموه رئيس مجلس الامة بالإنابة عيسى الكندري. واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.