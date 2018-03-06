ولي العهد استقبل المحمد والدعيج والدخيل

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد، كما استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ”كونا” الشيخ مبارك الدعيج، واستقبل سمو ولي العهد رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل.
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