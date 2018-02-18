ولي العهد استقبل رئيسي السلطتين وأربعة وزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤؤن مجلس الوزراء انس الصالح.