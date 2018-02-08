– المهرجان يعكس عمق ما يربطنا من تراث وثقافة وتقاليد تؤكد هويتنا العربية الأصيلة

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الرعاية البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال حضور سموه فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32 مجد ورؤية) الذي اقيم بالعاصمة الرياض.

واعرب سموه عن بالغ سروره باللقاء الذي جمعه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة والذي سادته روح الاخوة والمودة المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط أسرنا الكريمة ودولنا وشعوبنا.

مشيدا سموه بما تميز به المهرجان من حسن تنظيم ورقي المستوى ومقدرا في الوقت ذاته مدى اهتمام البلد بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا والتي تعكس عمق ما يربطنا من تراث وثقافة وتقاليد وتؤكد على هويتنا العربية الاصيلة.

سائلا سموه المولى عز وجل أن يسبغ على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وان يهبه العمر المديد وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم دوام الامن والامان والمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر لأخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان. أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على الرعاية البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال حضور سموه فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32 مجد ورؤية) سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب السعودي الكريم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وكان ممثل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عاد والوفد الرسمي المرافق لسموه الى ارض الوطن مساء أمس قادما من المملكة العربية السعودية وذلك بعد حضور حفل افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32 مجد ورؤية) الذي اقيم بالعاصمة الرياض.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح وسفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز وكبار المسؤولين بالدولة.

وكان برفقة سموه وفد رسمي ضم كلا من الشيخ مشعل الأحمد والشيخ سالم الجابر والشيخ احمد الحمود والشيخ علي الجابر والشيخ احمد العبدالله والشيخ محمد الخالد والشيخ احمد النواف والشيخ عبدالله فهد المالك والشيخ مبارك صباح والشيخ احمد سالم العلي والشيخ محمد العبدالله المبارك والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد كما ضم الوفد الرسمي المستشار بديوان سمو ولي العهد الدكتور حمود العتيبي ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل السعود.