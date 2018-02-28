محمد بن سلمان يزور القاهرة وباريس ولندن وواشنطن لبحث التطورات في المنطقة والعالم

واشنطن – وكالات: وصف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحملة على الفساد التي أطلقتها الرياض منذ أواخر العام الماضي، بأنها “علاج بالصدمة” كانت المملكة بحاجة له، لاجتثاث الكسب غير المشروع المتفشي، مؤكدا أنها كانت ضرورية لتحقيق أهداف الميزانية.

وقال الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، “لديك جسد مصاب بالسرطان في كل أعضائه، سرطان الفساد. عليك استخدام العلاج الكيميائي والصدمة، وإلا فإن السرطان سيلتهم الجسم”، موضحا أن “السعودية لن تتمكن من تحقيق أهداف الميزانية دون وضع حد لهذا النهب”.

وأضاف أن “الامراء الفاسدين كانوا أقلية لكن العناصر السيئة حظيت باهتمام أكبر. هذا أضر بحيوية العائلة الحاكمة”.

وأكد أنه يحظى بدعم شعبي، ليس فقط من السعوديين الأصغر سنا وإنما أيضا من العائلة الملكية، مشددا على أن “التغييرات ضرورية لتمويل تنمية المملكة ومحاربة الأعداء، مثل إيران”.

وقال إن “التغييرات بالمناصب العسكرية والقيادية، تهدف لتعيين أشخاص ذوي طاقات عالية، لديهم القدرة على تحقيق أهداف التحديث”، موضحا أنها “مخطط لها منذ سنوات، لتحقيق نتائج أفضل للإنفاق العسكري، المملكة صاحبة رابع أكبر ميزانية للدفاع في العالم، وترتيب جيشها العشرون أو الثلاثون فقط بين أفضل الجيوش”.

وعما إذا كان يعتزم إطلاق سراح نشطاء حقوقيين قبل زيارته للولايات المتحدة المقررة أواخر مارس المقبل، قال إن “المعايير السعودية مختلفة عن تلك الأميركية”، وقال الكاتب إن ولي العهد أضاف لاحقا عبر مساعد له، أنه قد ينظر في إدخال إصلاحات في هذا المجال، كما فعل في مجالات أخرى.

وقال إن إصلاحاته، هي “ببساطة محاولة لإعادة الممارسات التي كانت قائمة في زمن النبي محمد”.

إلى ذلك، استقبل الأمير محمد بن سلمان، القادة العسكريين الجدد، حيث استقبل رئيس الأركان فياض الرويلي، ونائبه مطلق الأزيمع، وقائد القوات المشتركة فهد بن تركي بن عبد العزيز، وقائد قوة الصواريخ الستراتيجية جار الله العلويط، وقائد القوات البرية فهد المطير، وقائد قوات الدفاع الجوي مزيد العمرو، وقائد القوات الجوية تركي بن بندر بن عبد العزيز، حيث قلدهم رتبهم العسكرية الجديدة.

من جانبها، أفادت مصادر ديبلوماسية بالرياض، بأن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ زيارة رسمية الأحد المقبل إلى القاهرة تدوم ثلاثة أيام، ويبحث خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأزمة القطرية والقمة العربية المقبلة وقضايا الإرهاب، يغادر بعدها إلى بريطانيا في زيارة مماثلة تدوم نفس المدة، على أن يزور باريس يومي 10 و11 مارس، ويزور واشنطن في 19 مارس، في زيارة تستمر حتى 22 مارس، للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

على صعيد متصل، اعتبر وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن صفحة جديدة ستكتب بين بريطانيا والسعودية بزيارة ولي العهد السعودي، معتبراً الأمير محمد بن سلمان مصلحاً يستحق الدعم والتشجيع.

وفي مقال نشر بصحيفة “التايمز” البريطانية، أمس، أوضح جونسون، أنه “منذ أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد، قامت السعودية بالعديد من الإصلاحات”، مؤكدا أنه “أثبت قولاً وفعلاً أنه يهدف لقيادة السعودية نحو توجه أكثر انفتاحاً”، ومعتبرا أن أهمية زيارته للندن “تأتي من كونها ستشكل فرصة لتعزيز علاقات بريطانيا والسعودية، باعتبارها غاية في حد ذاتها، وأفضل وسيلة لتعزيز الإصلاح”.

وقال “عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سلامة بريطانيا، فقد كانت الاستخبارات السعودية عاملاً مهماً في مكافحة الإرهاب”، مضيفا “اليوم، تتعاون بريطانيا والسعودية بمواجهة سلوك إيران التخريبي، وإنهاء الحرب باليمن”.

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية عادل الجبير، بجنيف، أن السعودية تشهد نقلة نوعية نحو التقدمّ والازدهار، من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، مؤكدا موقف الرياض الراسخ في دعم اليمن، ودعم الشعب الفلسطيني، ومكافحة الإرهاب.