الرياض – أ ف ب:

يصل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، الى مصر اليوم، في مستهل أول جولة له منذ توليه ولاية العهد وصعوده إلى السلطة.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان للقاهرة، والتي تستمر يومين، قبل رحلته المقررة لبريطانيا الاربعاء المقبل، وزيارته للولايات المتحدة خلال الفترة من 19 الى 22 مارس الجاري، وزيارة أخرى لفرنسا.

ووسط أجواء أمنية مشددة، وصلت مطار القاهرة مساء الثلاثاء الماضي مقدّمة الأمير محمد بن سلمان، التي تضم نحو 20 سيارة خاصة وستة سيارات نقل، وتسلَّمتها السفارة السعودية بالقاهرة، بتنسيق مباشر مع المخابرات المصرية والأمن الوطني.

ووصف موقع “هاف بوست عربي” في تحليل لزيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، الزيارة بأنها مفاجئة ومثيرة للتساؤلات، طارحا ثلاثة سيناريوهات، أولها مرتبط بالفضيحة الأخيرة التي فجَّرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، بشأن تفاهمات بين الإمارات والصين وإسرائيل والمكسيك مع صهر الرئيس الأميركي ومستشاره السياسي غاريد كوشنر، بأن تستفيد تلك الدول سياسياً منه على أن يستفيد مالياً هو وأسرته، التي تعاني أزمة ديون متراكمة في سوق العقارات.

لكن مصادر مطلعة، ترى أن زيارة بن سلمان جزء من ترتيبات إقليمية شديدة الحساسية، تخص الملف اليمني وضرب إيران، ويعتقدون أن الزيارة لوضع اللمسات النهائية لما يصفونه بـ”حرب خاطفة”، ستكون عربون صعوده لسدة الحكم قريباً.

كما تحضر “صفقة القرن”، حيث تردد الأوساط الصحافية بالقاهرة، أن الزيارة لوضع اللمسات النهائية لها.

وقبل وصول الأمير محمد بن سلمان للقاهرة بأيام، تمت الإطاحة بسفير السعودية التاريخي والقوي بالقاهرة أحمد القطان، الذي عرف عنه جملته الشهيرة “لن أغادر القاهرة أبداً، اليوم سفير، وغداً أمين عام لجامعة الدول العربية”.

في غضون ذلك، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، أن “الزيارة ستفسر على أنها تاكيد لدعم السعودية لبقاء السيسي رئيسا لمصر لولاية ثانية”، بينما اعتبر مصدر حكومي سعودي، اختيار الامير محمد لمصر محطة لاول جولة له، “تجدد التأكيد على التعاون السعودي المصري على اعلى المستويات”، موضحا أن المحادثات بين الجانبين ستشمل المسألة الايرانية، والنزاع في اليمن، ومكافحة الارهاب والتعاون في مجال الطاقة.