وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الشكر والتقدير إلى المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء الذين أعربوا عن خالص تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه ولاية العهد من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات الهاتفية أو كافة أشكال التعبير الأخرى.

وابتهل الى المولى العلي القدير أن يحفظ الوطن الغالي وان يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وعلى الجميع بموفور الصحة والعافية وأن يوفقنا جميعا ويسدد خطانا لمواصلة النهوض بوطننا العزيز وتحقيق كل ما ننشده له من تطور وازدهار تحت ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

من جهة اخرى، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان صباح امس رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.