ولي العهد شكر المهنئين بالأعياد: نستذكر بكل فخر الشهداء الأبرار

وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كلمة شكر وتقدير وثناء إلى جميع المواطنين داخل البلاد وخارجها وإلى المقيمين على أرض دولة الكويت الغالية الذين أعربوا عن خالص تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة التي جسدت روح أسرة أهل الكويت الواحدة المترابطة بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني للكويت وذكرى يوم التحرير السابع والعشرين من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات الهاتفية أو مختلف أشكال التعبير الأخرى.

واستذكر سموه بكل فخر واعتزاز شهداء الكويت الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على تراب الوطن العزيز سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان ينزلهم منازل الشهداء داعيا الله عز وجل أن يعيد هاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين على الوطن الغالي وعلى المواطنين والمقيمين بوافر من الخير وبمزيد من الامن والأمان والرخاء وان يديم على الجميع موفور الصحة والعافية وأن يسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة وازدهار كويتنا العزيزة تحت ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وقائد للعمل الانساني.

من جهة أخرى استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.

واستقبل سمو ولي العهد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي.