شهداء الكويت جادوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على تراب الوطن العزيز وسطروا أروع البطولات والتضحيات

ليحفظ الله وطننا العزيز من كل سوء ولتظل دوماً هامته مرفوعة خفاقة بقيادة سمو الأمير

إنجازات كبيرة حققها شباب الكويت في مختلف المجالات ونهضة تنموية شاملة في عهد أمير البلاد

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب فيها وزملاؤه أعضاء مجلس الامة عن اصدق التهاني وأعز التبريكات بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني للكويت والذكرى السابعة والعشرين ليوم التحرير مبتهلا الى الله العلي القدير ان يحفظ سموه بعين عنايته وان يغدق عليه من جزيل عطائه الكريم موفور الصحة والهناء والعافية وأن يبقيه سندا وعونا لأخيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وأن يفيء على وطننا العزيز من فيض آلائه وجزيل نعمه وعطائه أمنا لا يبلى ورخاء لا ينفد وعزا لا يتبدد وان يعينه بتوفيق من الله تعالى ليكملوا مسيرة الوفاء والبناء بما يحقق لوطننا العزيز وابنائه الاوفياء العز والرفاهية والخير والصلاح.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية شكر جوابية الى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ضمنها سموه خالص التهاني والتبريكات على ما عبر عنه معاليه واخوانه أعضاء مجلس الأمة بهاتين المناسبتين الغاليتين علينا جميعا سائلا المولى عز وجل أن يحفظ وطننا العزيز من كل سوء وأن يظل دوما مرفوعة هامته خفاقة رايته وان يسبغ عليهم جميعا نعمة الصحة والعافية وأن يكلل جهودهم دائما بالتوفيق والسداد في سبيل تحقيق المصالح العليا لكويتنا الغالية وأهلها الاوفياء في ظل القيادة الحكيمة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وبعث سمو ولي العهد ببرقيتي تهنئة إلى رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبدالله عبر فيهما سموه عن ازكى آيات التهاني واعز التبريكات بمناسبة العيد الوطني السابع والخمسين وذكرى يوم التحرير السابع والعشرين متمنيا لهما سموه موفور الصحة والعافية وعلى وطننا الغالي وشعبه الوفي بالمزيد من الأمن والأمان والتقدم والرفاه في ظل سياج منيع من الوحدة الوطنية الصلبة في كنف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ابقاه الله ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

وقد تلقى سموه برقيتي شكر جوابيتين من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبدالله ضمنوهما خالص التهاني بهاتين المناسبتين العزيزتين سائلين الله عز وجل أن يعيدهما على سموه وعلى وطننا الغالي وأهله الأوفياء بالعزة والرفعة وان يعم السلام والأمن والأمان ربوع الوطن الغالي وأن يعلي منازل شهدائنا الابرار بالفردوس الأعلى انه سميع مجيب الدعاء.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقيات تهنئة من كبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد ضمنوها أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني السابع والخمسين وذكرى يوم التحرير السابع والعشرين سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه بعين عنايته وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يديم على كويتنا الغالية أفراحها ويعيد أمثال هذه الأيام على دولتنا الغالية وعلى الشعب الكويتي وهي تنعم بالخير والرفاه والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

كما تلقى سموه برقيات تهنئة من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي وأعضاء مجلس الأمة وعدد كبير من المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء بمناسبة العيد الوطني السابع والخمسين وذكرى يوم التحرير السابع والعشرين راجين الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموه الصحة وتمام العافية والعمر المديد وعلى دولتنا الحبيبة بالامن والامان وبمزيد من التقدم والازدهار والرخاء وأن يحقق ما تصبو اليه من عزة ورفعة ونماء.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات شكر جوابية للجميع أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة جسدت روح الوحدة الوطنية لأهل الكويت الأوفياء مثمنا قيم الولاء والوفاء لأبناء الكويت مما حفظ للوطن وحدته وقوته على مر الزمن وبالإنجازات التي حققها شباب الكويت في مختلف المجالات سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبات الغالية على قلوبنا جميعا وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والرخاء وان يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد مستذكرا سموه شهداء الكويت وما قدموه من تضحيات جليلة وجادوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على تراب الوطن العزيز وسطروا أروع البطولات والتضحيات وبذلوا ارواحهم لإعلاء رايته والذود عن ترابه الطاهر ضارعا الى المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم رضوانه ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والابرار وحسن أولئك رفيقا.

كما بعث سمو ولي العهد برسالة تهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عبر فيها سموه عن أسمى آيات التهاني وأعز التبريكات بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى السابعة والعشرين ليوم التحرير والذكرى الثانية عشرة لتولي سمو مقاليد الحكم متوجها بأصدق الابتهال الى المولى تبارك وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وان يديم عليه نعمة الامن والأمان والاستقرار والازدهار وان يحف سموه بعين عنايته ورعايته وجزيل نعمه وعطائه وان يهبه العمر المديد وان يعيد هذه المناسبات العزيزة على سموه وهو يرفل برداء الصحة والعافية وأن تتحقق في عهده الزاهر طموحاته وآماله باعتلاء وطننا الغالي المكانة اللائقة به بين الأمم وبإنجاز نهضة تنموية شاملة بكافة مناحي الحياة التي تفيض بخيرها على الشعب الكويتي الكريم في ظل سياج منيع من الوحدة الوطنية الصلبة في كنف قيادة سموه الحكيمة ابقاه الله ذخرا للوطن وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.

وقد تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر جوابية من سمو الأمير ضمنها سموه أصدق التهاني والتبريكات وطيب المشاعر الأخوية بهذه المناسبات الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا سائلا الله العلي القدير أن يعيدهما على سموه بموفور الصحة وتمام العافية وعلى وطننا العزيز وشعبنا الكريم وقد تحقق له المزيد مما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وان يسدد خطى الجميع لخدمته ورفع رايته ويكلل كافة الجهود المخلصة بالتوفيق للنهوض بمسيرته التنموية الطموحة.