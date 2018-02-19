أنتم جنود تعملون للمصلحة العامة وأبوابنا مفتوحة لتلقي الآراء والاقتراحات والاستماع للملاحظات

دور أساسي لديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام ومراقبة إنفاقه وترشيده واستغلال الموارد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف امس رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم وأعضاء الغرفة.

وقد أشاد سموه بدورهم ومشاركتهم في الاعداد والتحضير لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 12 – 14 فبراير 2018 والمتمثل في جلب كبرى الشركات الاستثمارية ورجال الاعمال من مختلف الدول لتحقيق النتائج المرجوة منه سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح لبلدنا العزيز تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

كما استقبل سموه الفريق المكلف من قبل ديوان المحاسبة للاشراف والتدقيق على ميزانية ديوان سمو ولي العهد.

وقد أثنى سموه على الدور الرقابي لديوان المحاسبة وعلى الجهود الطيبة التي يبذلها كافة العاملين به معتبرا إياهم جنودا يعملون من أجل المصلحة العامة، مؤكدا سموه على أهمية دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام ومراقبة سبل انفاقه وترشيده والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وفقا للمعايير الاقتصادية والكفاءة والفعالية بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية مشيرا سموه الى ضرورة العمل على تطبيق اللوائح والقرارات والانظمة المالية ومواكبة التطورات المهنية للقيام بالواجبات المناطة إليهم من أجل تحقيق الغايات السامية مؤكدا سموه بأن أبوابنا مفتوحة للجميع لتلقي الآراء والاقتراحات والاستماع للملاحظات لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطن.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل.

واستقبل سمو ولي العهد رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر العلي.

واستقبل سموه د.محمد براك الهيفي.