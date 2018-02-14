ولي العهد: مساع حميدة ومقاصد نبيلة تحقيقاً لأمن واستقرار العراق

الغانم: دمتم منار اشعاع يضيء طريق الهدى ويزيد الشعب عزة ورفاهية

المحمد: جهود مخلصة لدفع عملية التنمية والسلام وريادة إنسانية بارزة

بعث سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيات شكر إلى كل من: سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشيخ ناصر صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ علي الجراح وزير شؤون الديوان الأميري والشيخ الفريق المتقاعد خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومحمد الجبري وزير الإعلام والشيخ د . باسل الصباح وزير الصحة ود .نايف الحجرف وزير المالية والفريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للاطفاء وعبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبر فيها سموه عن بالغ شكره لجميع الوزارات والجهات الحكومية على جهودهم الكبيرة في التحضير والإعداد (لمؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق) الذي استضافته الكويت خلال الفترة من 12 – 14 فبراير الجاري.

وقدر سموه ما أبدوه من حرص عال للارتقاء بمستوى التنظيم والترتيب وبما يتوافق مع أهمية هذا الحدث الدولي وإبراز الوجه الحضاري للوطن العزيز ومشيدا سموه في الوقت ذاته بالمشاركة البارزة والفعالة في هذا المؤتمر والتي تجسدت بمستوى التمثيل الرفيع للدول المشاركة بالإضافة إلى المنظمات الدولية وغير الحكومية والشركات الاستثمارية الكبرى الممثلة للقطاع الخاص في مختلف المجالات مثمنا سموه النتائج المثمرة التي أسفر عنها هذا المؤتمر وتحقيق الأهداف المنشودة منه لإعادة إعمار العراق متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وبعث سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر إلى علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبر فيها سموه عن خالص شكره وتقديره له ولأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت على جهودهم الكبيرة في الإعداد والتحضير والمشاركة الفاعلة في أعمال (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق)، مشيدا سموه بحرصهم المقدر لإنجاح هذا المؤتمر المهم من خلال العمل الدؤوب لاستقطاب المئات من الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى الممثلة للقطاع الخاص والمتخصصة في مختلف المجالات الاستثمارية للمشاركة في هذا المؤتمر مما أسهم بشكل بارز في إنجاحه وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة منه لإعادة إعمار العراق الشقيق متمنيا سموه حفظه الله للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

من جهة اخرى، تلقى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة نجاح فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمارالعراق.

وقال سمو ولي العهد في رسالة التهنئة: لا يسعني وابناء شعبنا الوفي الا ان نغتنم هذه الفرصة لنعبر لسموكم عما يجيش في صدورنا من مشاعر تفيض فخرا واعتزازا وتقديرا بما تبذلونه من جهود حثيثة ومساع حميدة تتجلى في نبل مقصدكم لإطلاق سموكم المبادرة السامية لرفع المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق في أزمته الراهنة تحقيقا لأمن واستقرارالعراق والذي يعد جزءا لايتجزأ من أمن واستقرارالمنطقة فكيف لا وسموكم قائد للانسانية مقدرين دورالمنظمات التي ساهمت في المؤتمر فهذا ما جبل عليه أهل الكويت الكرام فهم دائما سباقون إلى فعل الخير، وأسال المولى عز وجل أن يكلأ سموكم بحفظه ورعايته وأن يوفقكم ويسدد خطاكم نحو ماتصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء ويبقيكم ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

وبعث سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية على سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سمو ولي العهد من طيب المشاعر والتبريكات بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الدولي المهم، مشيدا سموه في الوقت ذاته بما أسفر عنه هذا المؤتمر من نتائج مثمرة ومرجوة للاسهام في إعادة إعمار العراق وباستجابة العديد من الدول والمنظمات الدولية وغير الحكومية ومئات الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى الممثلة للقطاع الخاص وحرصهم على تلبية دعوة الكويت بصورة عكست جليا ما يحظى به الوطن العزيز من تقدير كبير من قبل المجتمع الدولي.

وتلقى سمو الأمير رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد فيها ان مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق شهد حضوراً كثيفاً من الدول والمنظمات والشركات ورجال الأعمال لدعم جهود عملية بناء المناطق المتضررة في العراق من الحرب ضد تنظيم “داعش” ويشرفني أن أتقدم إلى سموكم باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بنفحة وارفة صادقة نابعة من أعمق مشاعر الولاء والمحبة مقرونة بمشاعر الابتهاج بما شملتموه سموكم لإقامة مثل هذه المناسبة تم على إثرها تحقيق النتائج المرجوة والنجاح بشتى المقاييس مبتهلين إلى المولى جل جلاله في عليائه أن يحفظ لنا سموكم بعين عنايته ورعايته وأن يمتعكم بموفور الصحة والهناء والعافية والعمر المديد ويديمكم لشعبنا الوفي الأصيل منار إشعاع يضيء طريق الهدى أمامه ويزيده عزا ورفاهية.

وبعث سمو الأمير برسالة شكر جوابية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضمنها سموه رعاه الله خالص تقديره على ما عبر عنه وأعضاء مجلس الأمة من تهان وتبريكات بنجاح أعمال (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق).

كما تلقى سمو الأمير رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد بمناسبة نجاح فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، مؤكداً ان الدعوة إلى هذا المؤتمر لتؤكد استمرار دعم الكويت للأشقاء العرب ووقوفها دوما إلى جانبهم عند التعرض للمحن والأزمات بما يجسد قيم العروبة والإنسانية الأصيلة لدى شعبها المعطاء وريادتها البارزة في مجال العمل الإنساني تحت قيادة أميرها الإنسان الذي شهد له العالم أجمع بالخير والعطاء بمنحه لقب قائد العمل الإنساني في العالم عن جدارة واستحقاق.

وقال سمو الشيخ ناصر: إذ أعرب لسموكم عن بالغ اعتزازي بالجهود المخلصة التي تبذلونها من أجل دفع عجلة التنمية والسلام بالمنطقة فإنني أتوجه إلى المولى عز وجل أن يوفقكم دوما ويسدد على دروب الخير خطاكم وأن يكلل مساعيكم بالتوفيق والنجاح بما يخدم مصالح كويتنا الغالية ويرفع راية عزها وازدهارها في أعلى قمم المجد والرفعة.

وبعث سمو الأمير برسالة شكر جوابية إلى سمو الشيخ ناصر المحمد ضمنها سموه خالص تقديره على ما عبر عنه من تهان وتبريكات.

العجرش: الأمير قاد باعتزاز واقتدار مؤتمر إعمار العراق

اكد حامد تركي العجرش الشمري احد وجهاء قبيلة شمر ان قائد الانسانية سمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد قاد بكل اقتدار وفخر واعتزاز مؤتمر اعادة اعمار العراق.

واضاف في تصريح الى “السياسة” ان قائد الانسانية يسمو بنا فوق كل الجراح الكبيرة والكثيرة التي ألمت بنا إبان الغزو العراقي الغاشم للكويت.

وتابع: هذا ما تربى عليه ابناء الشعب الكويتي من التسامح ومكارم الاخلاق عبر التاريخ الحافل بالامجاد والبطولات، وها هي الكويت شامخة بقائد مسيرتنا تمد يد العون والمساعدة للشعب العراقي الشقيق.

الخيرية العالمية: 337 مليون دولار تعهدات المنظمات غير الحكومية لاعمار العراق

قال رئيس الهيئة الخيرية العالمية والمستشار في الديوان الاميري الدكتور عبدالله المعتوق أمس إن حصيلة التعهدات في مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الانساني في العراق بلغت 337 مليون دولار. جاء ذلك في كلمة القاها المعتوق بصفته ممثلا عن اجتماعات المنظمات غير الحكومية في الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري لمؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمال العراق استعرض خلالها نتائج مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الانساني في العراق. واضاف ان تلك التعهدات ستكون وفق برامج تنفيذية انسانية وتنموية في العراق ولاسيما في المناطق المتضررة جراء النزاعات المسلحة هناك اذ ستتوزع تلك البرامج على مجالات الصحة والايواء والتعليم والتأهيل وغيرها من المجالات الانسانية.

الكويت والعراق وقعتا “الممر الاقليمي للاتصالات”

وقع نائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية خالد الكندري ومدير الإدارة القانونية لوزارة الاتصالات العراقية عماد الشمري اتفاقية بشأن مشروع الممر الإقليمي للاتصالات.

وقال الكندري في مؤتمر صحافي امس على هامش مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق ان المشروع يتمثل بربط الكوابل الدولية البحرية بين منطقتي الشرق والغرب مرورا بالخليج العربي وانطلاقا من الكويت ثم العراق ثم تركيا.

وأضاف الكندري ان المشروع سيطور البنية التحتية للكويت ويضعها مقرا عالميا في مجال الاتصالات اضافة الى توفير كثير من فرص العمل والاستثمار للشركات العالمية. من جهته قال الشمري: ان الإتفاقية تعمل على إنشاء ممر إقليمي للاتصالات والتكنولوجيا الحديثة في الشرق الأوسط مرورا بالعراق نظرا لموقعه المميز.

الجارالله التقى وزير خارجية اليابان ومسؤولاً بريطانياً

التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اول من امس وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان ماساهيسا ساتو الذي يترأس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ومؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.

واستعرض اللقاء عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى نتائج الاجتماع.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير ايهم العمر وسفير اليابان لدى دولة الكويت تاكاشي اشيكي والوفد المرافق له.

من جهة اخرى التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اول من امس وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليستر بيرت الذي يترأس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش) ومؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.

واستعرض اللقاء عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى نتائج اجتماع التحالف ضد (داعش).