ولي العهد يشكر العفاسي: نقدر مساهمات الجهات الخيرية

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات شكر إلى وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د.فهد العفاسي والى رؤساء الجهات الخيرية التي تعهدت بمساهمات سخية خلال مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الانساني في العراق المنعقد بالتزامن مع مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق والذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 12-14 الجاري.

واعرب سموه عن تقديره للجهات الخيرية التي ساهمت في هذا المؤتمر مثمنا قيم الكرم والعطاء التي جبل عليها اهل الكويت ودعمهم للعمل الخيري والانساني من اجل تخفيف المعاناة عن الشعوب سائلاً العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير بلدنا العزيز واعلاء شأنه تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد.