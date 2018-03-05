ولي عهد أبوظبي والزياني بحثا في الشأن الخليجي

أبوظبي – وكالات:

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي يزور الإمارات حاليا، للمشاركة في مؤتمر “التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف”.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا حول الشأن الخليجي خاصة ما يتعلق بدفع مسيرة مجلس التعاون إلى الأمام.

إلى ذلك، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد، أمس، مع وزير الشؤون الداخلية والقانون بجمهورية سنغافورة كاسيفاسوانثان شانموقام، في سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين.