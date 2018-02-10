ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء فرنسا في التعاون الستراتيجي بين البلدين

أبوظبي – وكالات: بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أمس، مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الذي يزور الإمارات حالياً، في علاقات الصداقة والتعاون الستراتيجي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى استعراض مسار علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والسياسية وحرص الجانبين على الدفع بأوجه التعاون والعمل المشترك إلى آفاق أرحب.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات تولي أهمية خاصة بالعلاقات مع فرنسا وتعمل على دفعها إلى مجالات أرحب من التعاون والعمل المشترك، مشيراً إلى أنها تعد نموذجاً متميزاً للعلاقات بين الدول الصديقة القائمة على أسس التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

من جانبه، أشاد فيليب بالعلاقات المتطورة والوثيقة والمشاريع الحضارية المشتركة بين البلدين مثل متحف “اللوفر أبوظبي” و”جامعة السوربون أبوظبي”، التي تشكل قاعدة هامة لمسار علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين .

وقال إن بلاده تتطلع إلى مزيد من الشراكات مع الإمارات والتي تلبي طموحات قيادتي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانين تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً فيما يتعلق بترسيخ مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.