وهاب للحريري: احترم عقول الناس واستقل

بيروت – “السياسة”:

رد الوزير السابق وئام وهاب على رئيس الحكومة سعد الحريري، اثر خطاب الأخير في البيال في الذكرى 13 لإغتيال والده، داعياً إياه الى الاستقالة من الحكومة إن كان لا يريد علاقة مع “حزب الله”.

وقال وهاب على حسابه الخاص عبر “تويتر”، إنه “اذا كان سعد الحريري لا يريد علاقة مع حزب الله فليستقل من الحكومة، وإلا سيكون شخصية متعددة الأوجه والألوان”، مضيفا “نحن نفهم الحاجة الى تحريض الناس، ولكن مع قليل من الصدق إحتراماً لعقول الناس”.