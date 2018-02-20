… وهنأ ولي العهد: بالغ الاعتزاز بمسيرتكم الحافلة بالتفاني

ولي العهد: نعتز بنهج سموكم القويم وسعيكم لنهضة وطننا

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برسالة تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه ولاية العهد.

وقال سمو الأمير في رسالته لسمو ولي العهد يسعدني أن أعرب لكم عن صادق التهاني القلبية وأجمل التبريكات بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموكم ولاية العهد.

واضاف سموه اذ اعبر لسموكم عن عظيم الثناء على إخلاصكم وتفانيكم المطلق في خدمة الوطن الغالي والشعب الكويتي الكريم لانتهز هذه المناسبة السعيدة على قلبي وعلى شعبنا العزيز للتعبير عن بالغ الاعتزاز بمسيرة سموكم الحافلة بالتفاني لرفعة الوطن العزيز واعلاء شأنه والمفعمة بمعاني حب ووفاء أهل الكويت لسموكم.

سائلين الباري جل شأنه أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية وأن يأخذ بأيدينا جميعا ويسدد الخطى لكل ما فيه مصلحة وطننا الغالي ونهضته وتحقيق كل ما ننشده له من رقي ونمو وازدهار وان يحفظه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء.

وقد تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وقال سمو ولي العهد في رسالته الجوابية لسمو الأمير ببالغ الثناء وعظيم الامتنان تلقيت رسالة سموكم الغالية التي أعتز بها كثيرا وما تضمنته من جميل التهاني بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتوليني ولاية العهد.

واضاف: وإذ يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم السامي أسمى آيات الشكر والتقدير على التهنئة الرقيقة فإنني أغتنم هذه الفرصة لأشيد بكل الفخر والاعتزاز بنهج سموكم القويم وسعيكم الدؤوب بكل عزيمة وإصرار نحو تحقيق نهضة تنموية شاملة بوطننا الغالي داعيا المولى عز وجل أن يكلأ سموكم بحفظه ورعايته رمزا وفخرا للكويت مدثرا رداء الصحة والعافية ولكويتنا الحبيبة المزيد من الأمن والتقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة.