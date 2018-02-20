ويغان ينهي حلم سيتي بالرباعية

لندن-أ ف ب:

اخرج ويغان من الدرجة الثانية ضيفه مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم من ثمن نهائي مسابقة كأس انكلترا بفوزه عليه اول من امس 1-صفر، منهيا حلمه برباعية تاريخية.

وفاجأ ويغان ضيفه بهدف سجله بطل منتخب ايرلندا في كأس اوروبا 2016 في فرنسا ويل غريغ في الدقيقة 79.

وبخروجه من مسابقة الكأس، انتهى حلم المدرب الاسباني حوسيب غوارديولا في موسمه الثاني مع مانشستر سيتي اذ يتصدر فريقه الدوري بفارق مريح جدا (16 نقطة) عن جاره مانشستر يوناتيد، وتأهل الى نهائي كأس الرابطة، ووضع قدما في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بعد ان اكتسح في ذهاب ثمن النهائي بازل السويسري 4-صفر في عقر داره.

وسيطر رجال غوارديولا على المجريات طوال اللقاء وكانت لهم عدة محاولات لم يستفيدوا منها ابرزها كانت عن طريق الهداف الارجنتيني سيرخيو اغويرو الذي تابع بدقة كرة وصلته من البرازيلي فرناندينيو، لكن حارس ويغان كريستيان والتون كان لها بالمرصاد (45).

وكانت نقطة التحول في المباراة بالنسبة الى سيتي في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول عندما تلقى مدافعه فابيان ديلف البطاقة الحمراء بسبب ارتكابه خطأ عنيف ضد ماكس باور (45+2).

واثار اشهار البطاقة الحمراء في وجه ديلف غضب المدرب الاسباني وادجى الى تراشق كلامي بينه وبين مدرب ويغان بول كوك.

ويلتقي ويغان في ربع النهائي مع ساوثمبتون الذي تغلب علىة وست بورميتش البيون 2-1.

وشهدت منافسات ثمن النهائي تعادل توتنهام مع روتشدايل 2-2 وشيفيلد ونزداي (درجة اولى) مع سوانسي صفر-صفر، وستعاد المباراتان على ان يلتقي الفائزان في ربع النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي بين 16 و19 مارس من الجمعة الى الاثنين.