ويل سميث يشكر فنانة مصرية أهدته “بورتريه”

نشر الفنان الأميركي ويل سميث صورة للرسمة الخاصة به بريشة الفنانة المصرية شروق يحيى، بعد أشهر من محاولتها والكثيرين إيصالها له عبر الشبكات الاجتماعية. ونشر سميث على حسابه في إنستاغرام “البورتريه”, معربا عن سعادته بها حيث كتب: “واو شروق يحيى، هذا شرح وتوضيح للتفاني والانضباط، شكراً جزيلاً لكِ”. وقالت شروق إنها أرسلت للنجم العالمي ويل سميث هذا “البورتريه” منذ ثلاثة أشهر، ولم تكن تتخيل أنه من الممكن أن ينشرها على حسابه الخاص على “إنستاغرام”. وأضافت: “ويل سميث من الفنانين الذين أعشق أعمالهم، وأحبه على المستوى الشخصي، لأنه يختار موضوعات إنسانية، وينتقيها بعناية”. وأوضحت شروق، أنها ربما تكرر التجربة مع فنانين عالميين آخرين، “ولكن دائماً أرسم من أحبهم، ومن النجوم المصريين أتمنى رسم صورة للنجم أحمد حلمي وأرسلها له”. وكانت شروق تلقت تكريماً من قبل معرض “رؤى عربية” عن رسوماتها، حيث ظهرت وهي تمسك بدرع التكريم ومن خلفها يظهر “البورتريه” الخاص بالفنان ويل سميث.